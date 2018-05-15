В Самарской области браконьер в лесу убил лосиху-маму

В Шигонском районе полицейские и инспекторы охотничьего хозяйства объявили о розыске местного жителя. Его подозревают в браконьерстве. Инцидент произошел вечером в понедельник, 14 мая.

— Во время обхода угодий егеря нашли в лесу вездеход «Нива», — рассказали в департаменте охоты и рыболовства Самарской области. — Через некоторое время инспекторы услышали выстрелы.

Сотрудники ведомства обратились за помощью в полицию. Когда правоохранители приехали на место происшествия, к ним из чащи вышла хозяйка авто. Она рассказала, что стрелял ее знакомый, который убежал в неизвестном направлении. Однако охотник оставил в «Ниве» свои документы.

В 300 метрах от автомобиля инспекторы нашли труп лосихи с огнестрельным ранением. Оказалось, что она недавно родила, и ее лосёнку нет и месяца. По словам представителей ведомства, в этом возрасте лосят кормят только материнским молоком. Без него малыш может умереть. Сейчас инспекторы ищут лосёнка.