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В Самарской области браконьер в лесу убил лосиху-маму
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В Самарской области браконьер в лесу убил лосиху-маму 

63.ru 15 мая 2018
Фото: 63.ru
В Шигонском районе полицейские и инспекторы охотничьего хозяйства объявили о розыске местного жителя. Его подозревают в браконьерстве. Инцидент произошел вечером в понедельник, 14 мая.
— Во время обхода угодий егеря нашли в лесу вездеход «Нива», — рассказали в департаменте охоты и рыболовства Самарской области. — Через некоторое время инспекторы услышали выстрелы.
Сотрудники ведомства обратились за помощью в полицию. Когда правоохранители приехали на место происшествия, к ним из чащи вышла хозяйка авто. Она рассказала, что стрелял ее знакомый, который убежал в неизвестном направлении. Однако охотник оставил в «Ниве» свои документы.
В 300 метрах от автомобиля инспекторы нашли труп лосихи с огнестрельным ранением. Оказалось, что она недавно родила, и ее лосёнку нет и месяца. По словам представителей ведомства, в этом возрасте лосят кормят только материнским молоком. Без него малыш может умереть. Сейчас инспекторы ищут лосёнка.
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