Пьяный верхолаз оставил Нягань без света

Жителям Нягани пришлось провести без электричества больше часа. Причиной для обесточивания всего города стал пьяный мужчина, забравшийся на опору высоковольтной линии электропередачи в микрорайоне Пионерский.

О верхолазе в полицию сообщили местные жители. На место происшествия были стянуты экстренные службы, для безопасности дебошира, оглашавшего окрестности громкими криками, было решено отключить электроэнергию. В результате город оказался обесточен на время проведения спасательной операции.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО-Югре, на протяжении часа полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии уговаривали мужчину спуститься вниз. Операция завершилась успешно, «спасенного» препроводили в наркологическое отделение.

По предварительным данным, 35-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На опору ЛЭП он забрался после ссоры с тетей.