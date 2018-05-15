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Пьяный верхолаз оставил Нягань без света
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Пьяный верхолаз оставил Нягань без света 

Уралинформбюро 15 мая 2018
Фото: Уралинформбюро
Жителям Нягани пришлось провести без электричества больше часа. Причиной для обесточивания всего города стал пьяный мужчина, забравшийся на опору высоковольтной линии электропередачи в микрорайоне Пионерский.
О верхолазе в полицию сообщили местные жители. На место происшествия были стянуты экстренные службы, для безопасности дебошира, оглашавшего окрестности громкими криками, было решено отключить электроэнергию. В результате город оказался обесточен на время проведения спасательной операции.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО-Югре, на протяжении часа полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии уговаривали мужчину спуститься вниз. Операция завершилась успешно, «спасенного» препроводили в наркологическое отделение.
По предварительным данным, 35-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. На опору ЛЭП он забрался после ссоры с тетей.
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