Около офиса «Яндекс. Такси» неизвестные бросили дымовую шашку

По словам одного из собеседников «Медиазоны», в офисе «резко повалил густой едкий дым, будто пластик жгут», после чего началась эвакуация.

Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Varlamov News.

Вокруг здания были разбросаны листовки с требованием сделать комиссию «Яндекс. Такси» на заказы «не больше 10%» и уволить гендиректора сервиса Тиграна Худавердяна , уточняет Varlamov News.

Пиар-директор «Яндекс. Такси» Владимир Исаев подтвердил TJ, что задымление произошло рядом с входом в офис, где помимо «Яндекс. Такси» размещаются несколько сервисов «Яндекса»

Он добавил, что задымление было быстро устранено.

«Сейчас офис работает в нормальном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Расследованием инцидента сейчас занимается полиция», — сказал пиар-директор «Яндекс. Такси».