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Около офиса «Яндекс. Такси» неизвестные бросили дымовую шашку
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Около офиса «Яндекс. Такси» неизвестные бросили дымовую шашку 

RB.ru 15 мая 2018
Фото: RB.ru
По словам одного из собеседников «Медиазоны», в офисе «резко повалил густой едкий дым, будто пластик жгут», после чего началась эвакуация.
Видео с места происшествия опубликовал телеграм-канал Varlamov News.
Вокруг здания были разбросаны листовки с требованием сделать комиссию «Яндекс. Такси» на заказы «не больше 10%» и уволить гендиректора сервиса Тиграна Худавердяна, уточняет Varlamov News.
Пиар-директор «Яндекс. Такси» Владимир Исаев подтвердил TJ, что задымление произошло рядом с входом в офис, где помимо «Яндекс. Такси» размещаются несколько сервисов «Яндекса».
Он добавил, что задымление было быстро устранено.
«Сейчас офис работает в нормальном режиме, все сотрудники находятся на своих рабочих местах. Расследованием инцидента сейчас занимается полиция», — сказал пиар-директор «Яндекс. Такси».
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