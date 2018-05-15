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Брошенный в Сигнальном проезде ВАЗ могут отправить на утилизацию
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Брошенный в Сигнальном проезде ВАЗ могут отправить на утилизацию 

Управа района Отрадное 15 мая 2018
Фото: Управа района Отрадное
Очередную брошенную машину, которой грозит вывоз на специальную охраняемую стоянку, обнаружила в Сигнальном проезде комиссия по выявлению БРТС района Отрадное. Об этом сообщил консультант отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Евгений Зайцев.
— ВАЗ-2109 серого цвета, с госзнаком Т651ЕК799RUS, найден по адресу: Сигнальный проезд, владение 9, — уточнил Зайцев.
Для выявления собственника на транспортном средстве размещено уведомление, в котором говорится о необходимости владельцу привести свой автомобиль в надлежащее состояние или самостоятельно произвести эвакуацию.
Если ситуация не изменится, через некоторое время машина будут эвакуирована на площадку временного хранения, а затем направлена на утилизацию. (вт)
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