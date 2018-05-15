Брошенный в Сигнальном проезде ВАЗ могут отправить на утилизацию

Очередную брошенную машину, которой грозит вывоз на специальную охраняемую стоянку, обнаружила в Сигнальном проезде комиссия по выявлению БРТС района Отрадное. Об этом сообщил консультант отдела по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта управы района Евгений Зайцев.

— ВАЗ-2109 серого цвета, с госзнаком Т651ЕК799RUS, найден по адресу: Сигнальный проезд, владение 9, — уточнил Зайцев.

Для выявления собственника на транспортном средстве размещено уведомление, в котором говорится о необходимости владельцу привести свой автомобиль в надлежащее состояние или самостоятельно произвести эвакуацию.

Если ситуация не изменится, через некоторое время машина будут эвакуирована на площадку временного хранения, а затем направлена на утилизацию. (вт)