Будьте уверены в вашем Volkswagen. Весенняя комплексная проверка в АВТОПРЕСТУС

Весна — время, когда природа оживает и наполняется красками. Солнце становится все ласковее, уже сошел снег, появилась первая зелень, а многие автолюбители уже наверняка заменили зимние шины на летние. Но в преддверии лета ваш Volkswagen также нуждается и в сезонной проверке, ведь зима — это серьезное испытание для автомобиля.

Встречайте весну во всеоружии, пройдите проверку по 12 сервисным пунктам в АВТОПРЕСТУС всего за 1999 рублей и получите выгоду на оригинальные запасные части.

Комплексная весенняя проверка включает в себя:

компьютерную диагностику электронных систем;проверку уровней эксплуатационных жидкостей и плотности антифриза;профессиональную проверку освещения;проверку системы охлаждения двигателя;проверку системы отопления, системы кондиционирования и состояния салонного фильтра;проверку тормозной системы с использованием диагностического стенда;проверку работы омывателей ветрового стекла и фар;проверку состояния приводных ремней;проверку свечей зажигания;визуальный осмотр герметичности выхлопной системы;осмотр ветрового стекла и щёток стеклоочистителей;проверку АКБ.

Воспользоваться предложением очень просто:

Заходите на промо-сайт, введите VIN и получите ваучерВыберите удобную дату и время и запишитесь на визит в дилерский центр АВТОПРЕСТУСПриезжайте на проверку Volkswagen по 12 сервисным пунктам по привлекательной ценеПолучите выгоду на оригинальные детали Volkswagen*

Хотите узнать подробности сезонной акции? Звоните: +7 (495) 232-23-32.

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АВТОПРЕСТУС

Официальный дилер Volkswagen

Адрес: Москва, Ул. Беломорская, д.40, стр.17 www.autoprestus.ru *Специальное предложение действует в официальных дилерских центрах Volkswagen, участвующих в акции, для физических лиц до 31.08.2018 и распространяется на автомобили Volkswagen старше 3 лет. Ваучер предоставляет право на получение комплексного предложения по специальной цене в виде проведения проверки автомобиля по 12 пунктам и получения выгоды на оригинальные детали, кроме кузовных, необходимые для работ по устранению выявленных в ходе проверки неисправностей. Стоимость работ по проверке автомобиля, а также подробные условия акции необходимо уточнять у официальных дилеров Volkswagen, участвующих в акции.

Акция действительна для послегарантийных автомобилей Volkswagen.