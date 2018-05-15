По сценарию голливудских боевиков. История невезения угонщиков иномарки в Воронеже 

Полицейский патруль буквально по горячим следам задержал угонщиков автомобиля Infinity.
История, как из криминального сериала — с погоней и стрельбой. Жители частного сектора в Северном микрорайоне сегодня проснулись от выстрелов. Полицейский патруль буквально по горячим следам задержал угонщиков автомобиля Infinity. Чтобы забрать вещдок, приходится повозиться. Иномарку премиум-класса, которая стоит почти впритирку к стене бизнес-центра, аккуратно двигают и грузят на эвакуатор. Машина на ходу, из видимых повреждений — вместо стекла задней двери — плёнка. Как раз это разбитое окно и выдало авто-воров. Им явно сразу не повезло, на месте преступления их застал полицейский патруль. В 5 утра у здания на Московском проспекте правоохранители заметили в салоне элитного авто двух мужчин в масках. Когда иномарку попытались остановить, водитель и пассажир машину бросили и побежали вниз от проспекта, прямиком в частный сектор. Погоню запечатлели камеры. На видео кто-то из силовиков осторожно паркует спасённый внедорожник, пока другие преследуют угонщиков. Один — в приметной, яркой куртке, парочка не разбегается, слаженно и резво преодолевает спуск. Уже на стоянке злоумышленники несколько раз стреляют в полицейских из травматического пистолета. В ответ те применяют табельное оружие. Одного из угонщиков ранят, другой буквально — уходит огородами. Около 7 утра его на своём участке находит Сергей Бугаков. Рассказывает, поначалу авто-вора из-за грязной одежды принял за бездомного — тот был весьма спокоен. — Он каким-то образом перелез через забор во двор. Там у меня машина стоит. Он под машиной и прятался. В это время дождик моросил. Он из-под машины вылез — обычная спортивная куртка, трико, шапка на голове. «Тихо, тихо, не шуми — сейчас уйду». И я ему открыл ворота, и он ушёл, — рассказал житель Воронежа Сергей Бугаков. Через несколько минут вернулся к дому уже в сопровождении полиции. Всё утро следователи здесь опрашивали очевидцев и собирали улики. Личности угонщиков установлены. — Ими оказались 46 и 34-летний жители Воронежской области. В настоящее время выясняются все обстоятельства противоправного деяния. По предварительным данным применение табельного оружия сотрудниками полиции было правомерным, — сообщил начальник ОГИБДД УМВД России по Воронежу Андрей Астанин. По неофициальной информации — ранение угонщика несерьёзное. Кстати, среди авто-воров машины такой марки совсем не популярны. Владелец этого, похоже, теперь во всех смыслах «не угоняемого авто» уже найден — это 44-летний воронежец. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Евгения Соседко, Андрей Солодов