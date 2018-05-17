Еще два участка трассы М-4 станут платными

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края, в третьем квартале текущего года на территории Кубани откроются два платных участка: с 1119 км по 1195 км протяженностью 75,5 км и с 1195 км по 1319 км протяженностью 125 км. Проезд по этому отрезку М-4 сделают платным до 1 мая 2109 года. Собранные за этот период средства возместят часть затрат на содержание и ремонт этой трассы.

В ГК «Российские автомобильные дороги» отметили, что платные участки будут максимально безопасны — их оборудуют светодиодным освещением, надземными переходами и современным покрытием. Альтернативный бесплатный проезд транспортных средств осуществляется по автомобильной дороге Р-217 «Кавказ».

"На платных участках будут дежурить аварийные комиссары, которые будут оказывать всю необходимую помощь автомобилистам. По статистике, аварийность на платных дорогах снижается в два раза", — заявил заместитель председателя правления "Автодора" Дмитрий Дерингер. Он напомнимл, что декабре 2017 года был запущен на платной основе участок в Ростовской области с пунктом взимания платы на 1 093 км. Стоимость проезда составляет 1,5 рубля за километр.

Напомним, в настоящее время на М-4 действуют восемь платных участков в Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской областях, а также в Ростовской области. Дневные тарифы для легковых автомобилей варьируются от 25 рублей до 150 рублей, а общая стоимость проезда достигает 840 рублей.