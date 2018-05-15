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Полицейские спасли пожилого рыбака, вышедшего в озеро в сильный ветер
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Полицейские спасли пожилого рыбака, вышедшего в озеро в сильный ветер 

Карельские вести 15 мая 2018
Фото: Карельские вести
Знакомые 83-летнего петрозаводчанина забили тревогу, когда пожилой рыбак не вернулся на берег в назначенное время.
Сотрудники МВД по Пряжинскому району приняли участие в спасении 83–летнего жителя Петрозаводска, который выехал в озеро на рыбалку, и перестал выходить на связь. Отмечается, что пожилой человек один направился в открытое озеро в сильный ветер, когда на озере поднялись большие волны.
Рано утром 8 мая пенсионер вышел на надувной лодке в акваторию озера Шотозеро в Пряжинском районе. Когда к назначенному времени рыбак не вернулся, знакомые сообщили в полицию. На место выехали оперуполномоченный — лейтенант полиции Антон Штодлер и эксперт — старший лейтенант полиции Григорий Софронов, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Стражи порядка на лодке с мотором отправились на поиски. Осматривая береговую линию, в трех километрах от стоянки они обнаружили лодку, но жителя столицы Карелии там не оказалось. Пожилой человек был найден в лесу за несколько сот метров от лодки. Мужчина находился в сильно ослабленном состоянии.
Как рассказали в ведомстве, пенсионер отплыл от места стоянки на 2 километра, когда заметил, что лодка начала сдуваться. Понимая, что плыть на ней невозможно, пожилой человек решил выйти на ближайший берег. Топкое место не позволило ему самостоятельно выйти к стоянке, и мужчина решил ждать помощи.
Пострадавшему была оказана необходимая помощь, он был доставлен домой. Уточняется, что в данный момент его здоровью ничего не угрожает. 14 мая полицейские навестили спасенного человека, который выразил им огромную благодарность. Отмечается, что полицейские будут поощрены руководством за оперативность и профессионализм.
По материалам: ptzgovorit.ru
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