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Посетители на секунду вышли из машины в сафари-парке с гепардами
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Посетители на секунду вышли из машины в сафари-парке с гепардами 

Авторамблер 15 мая 2018
Фото: Авторамблер
Однако туристы до этого видели зверей только на картинках и в мультиках, а английский язык никто из них не знал. Поэтому французы проигнорировали неоднократные предупреждения о том, что во время прогулки нельзя выходить из машины, а здравый смысл у них, очевидно, и вовсе отсутствовал.
В результате семья с маленьким ребенком высыпала из машины, чтобы погулять по парку и пофотографировать стаю гепардов, разомлевших на солнце. Какое-то время сытые гепарды не интересовались назойливыми двуногими, однако потом, очевидно, сообразили, что глупая добыча сама напрашивается занять место в их пищевой цепи. И началась охота.
К счастью, все люди успели спрятаться в машину прежде, чем стали обедом для гепардов. Но если честно, то примерно так и выглядит естественный отбор в действии.
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