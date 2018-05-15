Посетители на секунду вышли из машины в сафари-парке с гепардами

Однако туристы до этого видели зверей только на картинках и в мультиках, а английский язык никто из них не знал. Поэтому французы проигнорировали неоднократные предупреждения о том, что во время прогулки нельзя выходить из машины, а здравый смысл у них, очевидно, и вовсе отсутствовал.

В результате семья с маленьким ребенком высыпала из машины, чтобы погулять по парку и пофотографировать стаю гепардов, разомлевших на солнце. Какое-то время сытые гепарды не интересовались назойливыми двуногими, однако потом, очевидно, сообразили, что глупая добыча сама напрашивается занять место в их пищевой цепи. И началась охота.

К счастью, все люди успели спрятаться в машину прежде, чем стали обедом для гепардов. Но если честно, то примерно так и выглядит естественный отбор в действии.