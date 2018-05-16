Почти 200 км трассы М-4 «Дон» на Кубани станут платными

Несколько участков трассы М-4 «Дон» на территории Краснодарского края общей протяженностью порядка 200 километров станут платными. Об этом сообщила пресс-служба краевого заксобрания. Платные участки планируют запустить в конце лета. Сейчас на трассе идут последние приготовления перед тестовым открытием: наносят дорожную разметку и устанавливают светодиодные фонари. Платная дорога пройдет через Павловский, Крыловский, Кущевский, Выселовский, Кореновский и Динской районы.

«На территории Кубани в этом году появятся два платных участка общей протяженностью около 200 км. Их открытие намечено на третий квартал. Платная дорога будет максимально безопасной. Ее оборудуют светодиодным освещением, надземными переходами, современным покрытием», — говорится в сообщении со ссылкой на данные ГК «Российские автомобильные дороги». Ранее сообщалось, что участок трассы М-4 «Дон» с 1195 км — 1319 км станет платным с 2019 года. Также ранее сообщалось о планах ГК «Российские автомобильные дороги» сделать полностью платной М-4 «Дон» от Ростова-на-Дону до Краснодара.