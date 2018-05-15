Штраф за шины не по сезону вводить не хотят

С соответствующей рекомендацией выступил думский комитет по транспорту и строительству.

По мнению авторов предложения, за использование резины не по сезону водителей нужно штрафовать на 2 000 рублей. Ранее Вадим Тюльпанов сообщал о том, что подготовленный документ получил положительный отзыв правительства России . Также по его словам к принятию в первом чтении законопроект рекомендовал профильный комитет Госдумы.

Однако глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев отметил, что инициатива «не пройдёт» в нынешней редакции. Как сообщают «»КВ»», он предполагает, что норма в случае одобрения поможет сократить количество ДТП в России, но к подготовке документа надо подходить иначе, например, проанализировать опыт других стран.

В итоге депутаты комитета с помощью голосования решили рекомендовать отклонить законопроект об используемых не по сезону шинах, установленных на эксплуатируемых автомобилях.

Напомним, профильный комитет в октябре прошлого года уже критиковал эту инициативу. Тогда депутаты отметили, что в документе отсутствуют доказательства того, что несезонные шины приносят ущерб состоянию российских дорог. Помимо этого сейчас действует закон, согласно которому каждый субъект РФ имеет право устанавливать тип шин, которые можно использовать в определённый сезон.

Для тех, кто переобулся с зимней резины на летнюю, но решил оставить на заднем стекле наклейку «Шипы», мы недавно писали новость о том, что штрафа за это не будет. Однако сотрудники ГИБДД , безусловно, могут проявлять интерес к таким машинам, останавливать их для проверки соответствия резины и глубины протектора.

В начале текущего месяца портал «Карельские Вести» сообщал о том, что шины в России начнут маркировать в конце 2019 года. Предполагается, что это поможет снизить оборот контрафактной продукции в стране. Наличие RFID-меток говорит о том, что с этих товаров в полном объёме уплатили все налоговые и таможенные платежи.

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По материалам: www.kolesa.ru