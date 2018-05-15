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Экс-глава ГИБДД оценил обслуживание Интеллектуальной транспортной системы в Москве частной компанией
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Экс-глава ГИБДД оценил обслуживание Интеллектуальной транспортной системы в Москве частной компанией 

RT на русском 15 мая 2018
Бывший глава ГИБДД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в беседе с НСН оценил обслуживание Интеллектуальной транспортной системы в Москве частной компанией.
«Это мировая практика, что именно частные компании ставят системы. А управлять будет Центр организации дорожного движения, насколько я понимаю», — заявил он.
Как отметил Фёдоров, очень хорошо, что город этим занялся.
Ранее сообщалось, что ЦОДД ужесточит требования к обслуживанию Интеллектуальной транспортной системы в течение ближайших пяти лет.
Также m24 сообщало, что в Москве изменили режим работы светофоров на 30 пешеходных переходах.
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