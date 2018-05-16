В центре Владивостока замечен настоящий африканский лев

Многие приморцы заметили гуляющего львёнка со своей хозяйкой по улицам Владивостока. Его кличка Гефест и он действительно живёт среди людей.

«Сперва от него отказалась мать-львица. Потом его перекупили и отвезли в Пензу, там поиграли и выставили на продажу. Моя семья решила его забрать, чтобы спасти от усыпления», — рассказывает хозяйка льва Татьяна Шарпатая.

По словам девушки, львёнок любит кататься на машине, спокойной относится к большому скоплению людей и многочисленным вспышкам фотоаппаратов.

В дальнейшем хозяйка планирует построить Саванна-парк и привезти ещё несколько африканских львов, где вожаком станет именно Гефест.