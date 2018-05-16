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Видео: Именно для этих улиц создавали оригинальный Fiat 500
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Видео: Именно для этих улиц создавали оригинальный Fiat 500 

Quto.ru 16 мая 2018
Фото: Quto.ru
Легендарные Fiat 500, как вы помните, были созданы такими компактными симпатягами не столько из эстетических соображений, сколько из практических. Машина должна была быть дешевой, легкой (чтобы не застревать на грязных разбитых дорогах послевоенной Италии), а также — что важно — быть достаточно узкой, чтобы втискиваться в тесные итальянские переулки.
Однако на практике редко когда увидишь, как Fiat 500 пользуется своими габаритами, чтобы носиться по узким улицам. Авторы следующего видео решили исправить упущение. Посмотрите на то, как выглядит настоящая ювелирная езда, которой позавидовал бы любой водитель московской маршрутки.
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