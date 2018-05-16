На Кремлевской снесли недавно посаженное дерево 

Машина осталась без бампера. Фото: vk.com В Казани на улице Кремлевская повалили недавно посаженное дерево. Его снес автомобиль. Удар был сильный, машина осталась без бампера, сообщают очевидцы.
В середине апреля на Кремлевской начали спиливать аварийные деревья. На их месте появились новые высокодекоративные липы. Они привели улицу к единообразному виду (раньше растения имели разную высоту).
Часть деревьев с улицы Кремлевская переехала в парк Горького.
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