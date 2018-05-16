Ещё
На Кремлевской снесли недавно посаженное дерево
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Кремлевской снесли недавно посаженное дерево 

Казанский Портал 16 мая 2018
Машина осталась без бампера. Фото: vk.com  В Казани на улице Кремлевская повалили недавно посаженное дерево. Его снес автомобиль. Удар был сильный, машина осталась без бампера, сообщают очевидцы.
В середине апреля на Кремлевской начали спиливать аварийные деревья. На их месте появились новые высокодекоративные липы. Они привели улицу к единообразному виду (раньше растения имели разную высоту).
Часть деревьев с улицы Кремлевская переехала в парк Горького.
Читайте также:
На Ленинской дамбе снова сажают деревья
Казанский Портал: последние новости
Казанец прилюдно сжег свой мотоцикл Парковка напротив Энергоуниверситета станет платной В воскресенье в Казани перекроют Миллениум
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение