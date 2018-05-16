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В ГУ МВД России по Воронежской области состоялась акция по безвозмездной сдаче крови полицейскими
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В ГУ МВД России по Воронежской области состоялась акция по безвозмездной сдаче крови полицейскими 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 мая 2018
Данная акция проводится ежегодно, а среди стражей порядка есть почетные доноры Российской Федерации, которые уже на протяжении многих лет помогают спасать жизни людей.
В свою очередь, работники станции переливания крови всегда рады видеть полицейских в своих стенах, поскольку те регулярно проходят медицинские осмотры, обладают хорошей физической подготовкой и подходящей возрастной категорией.
В этом году в акции приняли участие около 100 полицейских. Банк крови региональной станции переливания пополнился почти на 38 литров.
Прием крови был организован в крупногабаритном специализированном автомобиле «Мобильная станция крови», который расположился непосредственно у здания регионального главка.
В любую минуту и в любом месте может произойти несчастный случай, ЧП, в котором человек может потерять много крови. И уж кому, как не полицейским, сталкивающимся с такими ситуациями в своей повседневной деятельности, знать, как важно суметь быстро помочь пострадавшему.
Сам процесс забора занимает не так много времени, а «вода жизни» может понадобиться экстренно. Например, при серьезной травме или ранении человеку порой требуется одномоментно до двух литров крови, а ее отдельные компоненты жизненно необходимы при лечении самых разных, в том числе онкологических заболеваний, также в значительных количествах.
Вся сданная воронежскими донорами в погонах кровь направлена в больницы Воронежа и области. Сотрудники полиции твердо намерены проводить подобные мероприятия и в дальнейшем.
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