В ГУ МВД России по Воронежской области состоялась акция по безвозмездной сдаче крови полицейскими

Данная акция проводится ежегодно, а среди стражей порядка есть почетные доноры Российской Федерации, которые уже на протяжении многих лет помогают спасать жизни людей.

В свою очередь, работники станции переливания крови всегда рады видеть полицейских в своих стенах, поскольку те регулярно проходят медицинские осмотры, обладают хорошей физической подготовкой и подходящей возрастной категорией.

В этом году в акции приняли участие около 100 полицейских. Банк крови региональной станции переливания пополнился почти на 38 литров.

Прием крови был организован в крупногабаритном специализированном автомобиле «Мобильная станция крови», который расположился непосредственно у здания регионального главка.

В любую минуту и в любом месте может произойти несчастный случай, ЧП, в котором человек может потерять много крови. И уж кому, как не полицейским, сталкивающимся с такими ситуациями в своей повседневной деятельности, знать, как важно суметь быстро помочь пострадавшему.

Сам процесс забора занимает не так много времени, а «вода жизни» может понадобиться экстренно. Например, при серьезной травме или ранении человеку порой требуется одномоментно до двух литров крови, а ее отдельные компоненты жизненно необходимы при лечении самых разных, в том числе онкологических заболеваний, также в значительных количествах.