Пермские следователи разберутся, почему найденная утром в садовом кооперативе школьница не ночевала дома

Пермские следователи выясняют причины и обстоятельства исчезновения 9-летней ученицы пермской гимназии. Девочка вышла из учебного заведения в Кировском районе Перми вечером 17 мая, но домой в тот день не добралась. Ребенка нашли только утром следующего дня.

— Утром 16 мая девочку, о пропаже которой накануне вечером заявила мать, обнаружили в садовом кооперативе в районе улицы Гальперина, — заявили в следственном управлении по Пермскому краю. — Сейчас мы выясняем почему она не пришла после тренировки домой. В ближайшее время ребенка опросят в присутствии психологов. Когда проверка завершится, будет понятно, есть ли основания для возбуждения дела.

Ранее стало известно, что в поисках школьницы принимали участие следователи, полиция, поисковые отряды Перми и сотни неравнодушных пермяков.