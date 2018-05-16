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Пермские следователи разберутся, почему найденная утром в садовом кооперативе школьница не ночевала дома
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Пермские следователи разберутся, почему найденная утром в садовом кооперативе школьница не ночевала дома 

59.ru 16 мая 2018
Фото: 59.ru
Пермские следователи выясняют причины и обстоятельства исчезновения 9-летней ученицы пермской гимназии. Девочка вышла из учебного заведения в Кировском районе Перми вечером 17 мая, но домой в тот день не добралась. Ребенка нашли только утром следующего дня.
— Утром 16 мая девочку, о пропаже которой накануне вечером заявила мать, обнаружили в садовом кооперативе в районе улицы Гальперина, — заявили в следственном управлении по Пермскому краю. — Сейчас мы выясняем почему она не пришла после тренировки домой. В ближайшее время ребенка опросят в присутствии психологов. Когда проверка завершится, будет понятно, есть ли основания для возбуждения дела.
Ранее стало известно, что в поисках школьницы принимали участие следователи, полиция, поисковые отряды Перми и сотни неравнодушных пермяков.
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