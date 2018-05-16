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В Тюменской области детсадовцы побывали с экскурсией в пункте полиции
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В Тюменской области детсадовцы побывали с экскурсией в пункте полиции 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 16 мая 2018
Воспитанники детского сада побывали в пункте полиции села Армизонское, где познакомились с профессией полицейского. Мероприятие приурочено к 300-летию Российской полиции и организованно при поддержке Общественного совета в рамках акции «Твой выбор».
Встретила гостей старший инспектор по делам несовершеннолетних капитан полиции Ольга Яркова. Она рассказала о специфике работы полицейского, истории пункта полиции, а также о подразделениях, в которых несут службу сотрудники. Вниманию ребят представлены спецсредства, которые находятся на вооружении сотрудников полиции. Большой восторг у детей вызвала примерка амуниции. Детсадовцы побывали в подразделении участковых уполномоченных полиции, у дознавателей и следователей, в дежурной части. Представитель каждого подразделения доступно рассказал экскурсантам о своей работе.
В завершении мероприятия мальчики и девочки посидели за рулем патрульного автомобиля, чтобы почувствовать себя в роли полицейского и оценить возможности сигнальной громкоговорящей установки.
На память о встрече полицейские подарили детям памятки по безопасности дорожного движения и сделали фото. Получив массу положительных эмоций, гости остались довольны экскурсией.
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