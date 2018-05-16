Получившему срок за смертельное ДТП депутату гордумы нашли замену 

Мандат депутата городской думы Калуги Максима Платова, которого суд в начале апреля на полтора года лишил свободы за ДТП со смертельным исходом, достался директору спортивной школы олимпийского резерва «Труд» Роману Коптееву, который на выборах депутатов городской думы был включен в список кандидатов от «Единой России». Решение передать мандат Роману Коптееву было принято территориальной избирательной комиссией Московского округа Калуги, пояснил 16 мая перед началом внеочередного заседания гордумы глава городского самоуправления Александр Иванов. На этом заседании Роман Коптеев был приведен к присяге, ему вручили удостоверение и значок депутата. Роману Коптееву 45 лет. Он родился в Коми АССР, в Калуге живет с 1988 года. Окончил Калужский гидромелиоративный техникум, институт международного права и экономики имени Грибоедова, Смоленскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма. Коптеев — кандидат в мастера спорта. Является вице-президентом «Открытой Лиги Вейкбординга», учредителем Федерации тхэквондо Калужской области. Депутат женат, у него трое детей.