За тридевять земель. Почему люди на процедуры ездят за десятки км от дома

Под обращением, копии которого сельчане отправили в «АиФ-Прикамье», губернатору Пермского края, президенту РФ, подписались больше трёхсот человек. Мы поговорили с местными жителями и постарались выяснить, почему они бьют тревогу.

Люди, живущие в Верх-Иньвенском сельском поселении, говорят, что за последние годы на их территории сократили шесть ФАПов.

«Особенно непонятно закрытие пункта в с. Самково, где находятся школа, детский сад. При этом медработников нет. В двух километрах, в Берёзовке, есть ФАП. После процедур приходится либо добираться пешком, либо ждать автобус, который ездит только утром и вечером, — говорит пенсионерка Людмила Шестакова. — Знаю, что жители Самково написали обращение о восстановлении ФАПа в селе».

Оптимизация, по словам жителей, затронула и Верх-Иньвенскую участковую больницу. Медучреждение обслуживает жителей села и более чем 60 деревень, находящихся на расстоянии от 4 до 33 км от неё. В общей сложности на подведомственной больнице территории живут, по данным похозяйственного учёта, более 5,7 тысячи человек. В обращении люди пишут, что в лечебном учреждении не хватает двух врачей-терапевтов, одного педиатра. В стационаре с начала 2018 года осталось 27 коек из 39. Из них только девять круглосуточных.

«Добиться госпитализации очень трудно, — рассказывает пенсионерка Капитолина Веселкова. — Видела, как в больницу попала пожилая женщина из деревни Аникина, которая находится за 20 км от больницы. У женщины — хронический бронхит. Ей становилось всё хуже и хуже, но её не направляли в стационар, говоря, что мест нет. В итоге температура поднялась до 39,8 градусов, и она в таком состоянии была вынуждена ездить сдавать анализы в Кудымкар. Потом место всё же нашлось. В дневном стационаре. Но в этом случае человека кормят всего один раз. Дальше пациент должен питаться дома. А как ехать в таком состоянии за 20 км, да ещё и при отсутствии нормального транспортного сообщения и дорог? Я делилась с ней едой. А как иначе? Кроме того, в больнице есть далеко не все необходимые лекарства. Порой не хватает банального физраствора».

Попасть к врачу в первые дни заболевания, а не когда уже поздно, непросто. Кроме того, в очереди на УЗИ и другие обследования порой приходится стоять по два-три месяца.

Звонок Президенту

Жители поселения получили ответ из краевого Минздрава на своё обращение. По словам Людмилы Шестаковой, то, что там написано, очень удивило сельчан. К примеру, что один раз в неделю в Верх-Иньву приезжают узкие специалисты окружной больницы из Кудымкара. Видимо, по отчётам это так.

«На самом деле узкие специалисты принимали всего два-три раза, и в основном детей. Также в ответе написали, что раз в квартал к нам приезжают врачи из Краевой клинической больницы. Да, были. Но после того, как мы написали обращение. И краевые врачи тогда приняли 324 человека. Надеемся, что они приезжать к нам будут регулярно. Также в ответе написали, что жителей деревень возят в Верх-Иньву на машине скорой. Не поленилась, позвонила в деревни. Ничего подобного у нас нет. Неужели в министерстве ничего не проверяют? Хочется, чтобы, отвечая людям, писали правду, — говорит Людмила Шестакова. — Нам необходимо вернуть 12 коек в круглосуточном стационаре, которые убрали в этом году, чтобы на лечении могли оставаться жители удалённых деревень. Это необходимость».

Жители села надеются, что местные и краевые власти сделают всё, чтобы изменить ситуацию с доступностью медицинского обслуживания к лучшему. Иначе только один путь — звонить на прямую линию Путину. Говорят, метод проверенный. Строительство новой школы в п. Щучье Озеро, где старое здание держалось на подпорках, а потом и вовсе рухнуло, началось только после видеообращения к Владимиру Владимировичу.