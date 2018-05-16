Онлайн-шоурум renault — лауреат премии effie awards russia 2018

Проект Renault Россия «Онлайн-шоурум» был удостоен «золота» в номинации «Транспорт и логистика» самой престижной в России награды за достижения в сфере рекламы и маркетинга Effie Awards Russia 2018, сообщают в компании. Работы оценивались в два этапа членами жюри Effie Russia, признанными профессионалами в бизнесе и маркетинге.

В июне 2016 года компания Renault запустила онлайн-шоурум — новый экспериментальный канал продаж. В онлайн-шоуруме клиентам доступны все актуальные модели Renault, представленные в России, линейка аксессуаров, а также дополнительные сервисы, которые позволяют сделать максимальное количество этапов процесса покупки дистанционно. Онлайн-шоурум работает по принципу маркет-плейс решений, позволяя дилерам актуализировать предложения и условия в режиме реального времени.

С 2017 года клиентам онлайн-шоурума Renault доступна оплата нового автомобиля через универсальное платежное решение Яндекс. Касса, а также возможность дистанционного оформления кредита. Renault Россия продолжает внедрять новые сервисы и продукты, разрабатывать инновационные решения для еще более легкого и комфортного процесса покупки и постепенно расширять функционал онлайн-шоурума.

С момента запуска в июне 2016 года в онлайн-шоуруме Renault Россия продано 19 500 автомобилей. Сегодня к онлайн-шоуруму подключено более 124 официальных дилерских центра в 85 городах по всей России, включая Центральный, Южный, Северный регионы, Урал и Сибирь. Сегодня наибольшее количество заказов через онлайн-шоурум оформляют клиенты из Москвы, Казани, Самары, Санкт-Петербурга и Тольятти. География проекта продолжит расширяться и со временем включит в себя всех дилеров Renault в России.

Effie Awards Russia — главная награда за достижения в сфере рекламы и маркетинга в России, национальный этап Effie Worldwide. В 2018 году в финал прошло 158 заявок, награды в 40 номинациях получили 82 победителя: 18 «золотых» наград, 29 «серебряных», 35 «бронзовых».

Effie Awards — самая престижная в мире награда в маркетинге, которая вручается за главное достижение в сфере рекламных и маркетинговых коммуникаций — эффективность. Конкурс проводится с 1968 года в 44 странах, на 5 континентах и на глобальном уровне. Миссия Effie — поощрять эффективные проекты, профессионалов в сфере маркетинга и способствовать развитию отрасли.

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Онлайн-шоурум renault — лауреат премии effie awards russia 2018

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