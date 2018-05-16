Новые возможности по оборудованию кемпера Marco Polo от Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Marco Polo даст в полной мере насладиться свободой и путешествием. С апреля этого года для идеального семейного кемпера доступны следующие изменения:

Новые колесные слайдеры для крепления раскладного заднего сиденья. Обычные слайдеры заменяются колесными, что облегчает перемещение заднего сиденья.

Новая акустическая система, доступная в качестве опции, снабжена 8 динамиками и сабвуфером.

Mercedes-Benz Marco Polo обладает просторным салоном с широкой возможностью трансформации, двумя комфортабельными спальными местами. Этот многоцелевой кемпер идеально сочетается с современным активным образом жизни. Благодаря своим компактным размерам и высокой маневренности автомобиль оптимально подходит для ежедневного использования и передвижения в черте города.

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