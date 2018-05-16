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В результате коммунальной аварии в частном секторе целая улица ушла под воду
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В результате коммунальной аварии в частном секторе целая улица ушла под воду 

Волга Ньюс 16 мая 2018
Фото: Волга Ньюс
«Мы звонили всем экстренным службам еще в субботу, 12 мая — рассказал „Волга Ньюс“ старший по улице Вячеслав Манахов. — Однако реакции не последовало, машины стали откачивать воду только во вторник вечером, когда нас уже окончательно затопило».
Местные жители утверждают, что аналогичная ситуация возникала на их улице 12 лет назад, тогда частный сектор тоже уходил под воду, причиной была все та же труба. Ее залатали, засыпали землей, и вот теперь снова потоп, в результате которого, по предварительным данным, собственникам пяти домов был нанесен немалый материальный ущерб.
По словам Вячеслава Монахова, жильцы улицы Рейсовой уже готовят коллективную жалобу и будут требовать ремонта размытой дороги и возмещения понесенных потерь.
В Самарских коммунальных системах уже прокомментировали ситуацию, объяснив причину аварии смещением стыка трубы, который произошел в процессе ремонтных работ. «Действительно, информация об утечке в трубе, ведущей на ТЭЦ, была получена 12 мая, после чего наши рабочие выявили небольшую течь, — сообщили „Волга Ньюс“ в пресс-службе СКС. — Ликвидировали ее без отключения водовода 14 мая, однако в виду изношенности коммуникаций произошел большой прорыв. Всю минувшую ночь его устраняли, вода с подтопленной территории к утру была откачана».
В компании сообщили, что если в результате прорыва владельцам домов был нанесен какой-либо ущерб, то они имеют право обратиться в СКС с заявлением, предоставив подтверждающие документы. В случае возникновения разногласий сумма компенсации может быть оспорена в судебном порядке. Впрочем, по словам самих жильцов, они намерены добиваться не просто устранения последствий очередного потопа, а полного недопущения подобной ситуации в дальнейшем.
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