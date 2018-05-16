Петербуржцы делятся видеозаписью пылевого «торнадо» в соцсетях

В Северной столице заметили пылевое «торнадо». Видеозаписью необычного явления поделились участники сообщества «Лахта Онлайн | Приморский район».

По словам очевидцев, 15 мая на Богатырском проспекте в небо взмыл гигантский столб пыли высотой несколько десятком метров. К счастью, никто не пострадал.

Зрелище впечатлило водителей и пешеходов. «А как тебе это, Илон Маск !», — написали пользователи социальных сетей в комментариях.

Напомним, ранее активисты движения «Красивый Петербург» измерили уровень загрязнения в Северной столице и пришли к выводу, что показатель в Приморском районе превышает норму в 70 раз.