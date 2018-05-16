ФСС: старение фондов — главная причина производственных травм в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая. / ТАСС /. Старение оборудования и сокращение средств, выделяемых на его капитальный ремонт, становится главной причиной производственного травматизма в Нижегородской области. К такому выводу пришли специалисты регионального отделения Фонда социального страхования (ФСС).

"Старение производственных фондов, сокращение объемов капитального ремонта оборудования остаются главными причинами травм в Нижегородской области", — сказал в среду ТАСС представитель фонда. По его словам, только за два весенних месяца текущего года в регионе произошло 10 несчастных случаев на производстве с тяжелыми последствиями.

Так, продолжил собеседник агентства, одним из пострадавших стал 27-летний мужчина, работающий на производстве карбонильного железа. Он был сильно травмирован, получив сильнейшие термические ожоги лица из-за сбоя техники. Также сильно пострадал 20-летний резчик бумаги: мужчину затянуло в движущие части оборудования станка, в результате чего он получил перелом грудной клетки, рук и ноги.

Правда, отметил представитель фонда, в каждой ситуации не стоит исключать и человеческий фактор, прежде всего, невнимательность со стороны работодателей к условиям охраны труда и сокращения профильных отделов на предприятиях. «Однако анализ несчастных случаев в области показал, что причинами становится старение основных производственных фондов, сокращение объемов капитального и профилактического ремонта промышленных зданий, сооружений, машин и оборудования», — заключил собеседник агентства.

В местном отделении фонда также напомнили, что в прошлом году общий объем страховых выплат в Нижегородской области по факту производственного травматизма превысил 814 млн рублей, а дополнительные расходы на реабилитацию превысили 143 млн рублей. Всего выплаты назначены по 210 страховым случаям. А на страховое обеспечение потрачено более 1 млрд рублей. «Пострадавшим было выдано 2,3 тыс. санаторно-курортных путевок, обеспечило техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями более 1 тыс. человек, еще 18 человек получили автомобили с адаптированными функциями управления», — заметили в фонде.