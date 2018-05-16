Директор нижегородского лесокомбината оштрафован за травмы рабочего

Директору ООО «Нижегородский лесокомбинат» назначено наказание в виде судебного штрафа за нарушение требований охраны труда, что привело к травмированию рабочего. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.

Напомним, несчастный случай на производстве произошел в сентябре прошлого года в Ардатове. По версии следствия, 49-летний машинист рубительной машины выполнял работы по переработке древесины на лесокомбинате. Из-за нарушения технологического процесса дробления в механизм попал инородный металлический предмет. По этой причине произошло разрушение рубительной машины, и рабочий получил травмы головы и тела.

Пострадавшего госпитализировали в районную больницу. Согласно заключению экспертизы, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Следователи установили, что обязанности по соблюдению правил охраны труда на территории цеха по производству березовой фанеры лежат на директоре лесокомбината. Именно он допустил эксплуатацию неисправного оборудования, что и привело к травмированию машиниста. Свою вину руководитель признал в полном объеме.

Напомним, дзержинское предприятие оштрафовано за увечья двух работников.