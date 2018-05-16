Ещё
Директор нижегородского лесокомбината оштрафован за травмы рабочего
Далее:
Читайте также:
Ещё

Директор нижегородского лесокомбината оштрафован за травмы рабочего 

В городе N 16 мая 2018
Фото: В городе N
Директору ООО «Нижегородский лесокомбинат» назначено наказание в виде судебного штрафа за нарушение требований охраны труда, что привело к травмированию рабочего. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.
Напомним, несчастный случай на производстве произошел в сентябре прошлого года в Ардатове. По версии следствия, 49-летний машинист рубительной машины выполнял работы по переработке древесины на лесокомбинате. Из-за нарушения технологического процесса дробления в механизм попал инородный металлический предмет. По этой причине произошло разрушение рубительной машины, и рабочий получил травмы головы и тела.
Пострадавшего госпитализировали в районную больницу. Согласно заключению экспертизы, потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.
Следователи установили, что обязанности по соблюдению правил охраны труда на территории цеха по производству березовой фанеры лежат на директоре лесокомбината. Именно он допустил эксплуатацию неисправного оборудования, что и привело к травмированию машиниста. Свою вину руководитель признал в полном объеме.
Напомним, дзержинское предприятие оштрафовано за увечья двух работников.
Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области
В городе N: последние новости
Lada Priora, Granta и Kalina останутся в прошлом: АвтоВАЗ снимает автомобили с производства Женщина выпала из автомобиля на ходу в Варнавинском районе «Лада-Гранта» врезалась в сломанную «Газель» в Приокском районе: три человека ранены
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение