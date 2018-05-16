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Полиция начала искать наркоманов в волгоградских ночных клубах
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Полиция начала искать наркоманов в волгоградских ночных клубах 

АиФ Волгоград 16 мая 2018
Фото: АиФ Волгоград
Волгоградская полиция начала проводить профилактические рейды в ночных клубах и увеселительных заведениях города. Правоохранители выявляют наркоманов.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, рейды проводятся с целью недопущения распространения наркотиков, а также вовлечения молодежи в потребление запрещенных веществ. Особое внимание правоохранители обращают на присутствие в ночных клубах несовершеннолетних. Кроме того, полиция следит за тем, чтобы посетители проверяемых увеселительных заведений не садились пьяными за руль авто.
Помещения клубов обследуют со служебными собаками, обученными находить наркотики. Посетителей заведений, которые дают полицейским основания полагать, что они употребляли наркотики, отправляют на медосвидетельствование в передвижную лабораторию.
Добавим, что пока за несколько дней рейдов, проведенных в Центральном и Ворошиловском районах фактов распространения наркотиков в ночных клубах выявлено не было. Медосвидетельствование прошли несколько десятков человек.
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