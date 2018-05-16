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Ростовские прокуроры требуют оборудовать остановочные комплексы
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Ростовские прокуроры требуют оборудовать остановочные комплексы 

АиФ 16 мая 2018
Фото: АиФ
Под Ростовом Великим прокуроры требуют в судебном порядке обустроить остановки транспорта на 201-м километре федеральной трассы М-8.
К ним за помощью обратились дачники садоводческого товарищества «Неро». В результате правоохранители провели проверку. Выяснилось, что отсутствие остановок нарушает требования ГОСТ Р 52766-2007 и ГОСТ 33062-2014: жители вынуждены передвигаться вдоль трассы пешком. Это создает угрозу жизни людей.
Автомобильная дорога находится в собственности Российской Федерации. В суд направлено исковое заявление. Он находится в фазе рассмотрения.
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