Пути объезда площади Минина сокращаются. Центр города встал в пробках

На улице Семашко около дома № 17 меняют теплосети. Это плановые работы, сказали корреспонденту NN.ru в «Теплоэнерго». Проезжая часть в этом месте полностью перекрыта для транспорта. Соответствующая разметка и аншлаги были размещены вовремя, уверяют в организации.

Однако плановость мероприятия не разрешает проблемы, которую оно создало для нижегородцев. В связи с чемпионатом мира по футболу на все лето закрыли площадь Минина и Пожарского. Объезжать предложили по узенькой улице Пискунова — она сразу встала в пробке. Народ бросился искать другие пути объезда, что очень сложно: все улицы в центре города очень тесные и большинство из них — с односторонним движением.

В результате водители, направившиеся привычным путем Ульянова — Семашко — Ковалихинская, вынуждены, толкаясь в пробках, ехать за семь верст. Либо возвращаться на Пискунова и искать путь на Ковалиху через Черный пруд, либо двигаться вперед на площадь Сенную.

Ситуация осложняется тем, что этими же дорогами едет и общественный транспорт. Она разрешится сама собой 27 мая, когда «Теплоэнерго» планирует закончить ремонт.