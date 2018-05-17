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Строительство тоннелей от «Шереметьевской» до «Лефортово» начнётся в июне
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Строительство тоннелей от «Шереметьевской» до «Лефортово» начнётся в июне 

Говорит Москва 33 минуты назад
Об этом сообщил в понедельник, 7 мая, портал столичного Стройкомплекса со ссылкой на руководителя Департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева. АО «Мосинжпроект» является управляющей компанией по строительству новых линий и станций столичной подземки.
Как отметил глава Департамента строительства, станции северо-восточного участка БКЛ находятся в разной степени готовности.
«На «Шереметьевской» строят эскалаторный тоннель и подходные выработки — это временные технические тоннели, необходимые для строительства станции. На «Ржевской» началось строительство вестибюля, в начале апреля строители приступили к сооружению ограждающих конструкций. На «Стромынке» и «Рубцовской» возводятся ограждающие конструкции котлована, а на «Лефортово» сооружаются основные конструкции станции», — рассказал Андрей Бочкарев в интервью порталу Москва 24.
По словам Андрея Бочкарева, основные трудности при строительстве северо-восточного участка БКЛ связаны с плотной городской застройкой и сложным геологическим строением грунтов.
Напомним, первый участок Большого кольца московского метро заработал 26 февраля 2018 года. В его состав вошли 5 станций: «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвское», «ЦСКА» и «Петровский парк». До конца года планируется открыть ещё одну станцию БКЛ — «Нижняя Масловка».
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