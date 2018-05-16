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На окраине Ставрополя 17 мая отключат воду
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На окраине Ставрополя 17 мая отключат воду 

АиФ Ставрополье 16 мая 2018
Фото: АиФ Ставрополье
Подачу воды временно приостановят на восточной окраине Ставрополя 17 мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МУП «Водоканал».
Специалисты водоснабжающей организации проводят плановый ремонт водопроводов в районе Старомарьевского шоссе.
С 8:00 до 20:00 воду отключат в квартале, ограниченном улицами Панфилова, Мира, Расковой, Ленина, Достоевского, Пионерская, Старомарьевское шоссе, Селекционная, а также в садовых товариществах «Селекционер», «Зелёный яр», «Дубовая роща-1», «Дубовая роща-2», «Островок», «Ветерок», «Водник», «Восточный шафран», «Мечта-2» и «Яблочко».
Также жители улиц Заводская, Нижняя, Бабушкина, Анджиевского, Продольная, Целинная, Пограничная столкнутся с падением водяного напора.
Цистерны с питьевой водой доставят по адресам:
Ленина, 88 (с 9:00 до 12:00);Гризодубовой, 27 (с 12:00 до 19:00);Объездная, 3-3/1 (с 9:00 до 11:00);Фабричный, 5 (с 11:00 до 13:00);Металлистов, 5 (с 14:00 до 19:00).
Воду для технических нужд привезут по адресам:
Селекционная, 1 (с 9:00 до 14:00);перекрёсток Селекционной и Благодатной (с 14:00 до 19:00) перекрёсток Смоленской и Пестеля (с 9:00 до 13:00);проезд Радолицкого (с 14:00 до 19:00).
Если воды будет недостаточно, «Водоканал» просит отправить заявку по телефону диспетчерской службы 13-40.
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