На окраине Ставрополя 17 мая отключат воду

Подачу воды временно приостановят на восточной окраине Ставрополя 17 мая, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе МУП «Водоканал».

Специалисты водоснабжающей организации проводят плановый ремонт водопроводов в районе Старомарьевского шоссе.

С 8:00 до 20:00 воду отключат в квартале, ограниченном улицами Панфилова, Мира, Расковой, Ленина, Достоевского, Пионерская, Старомарьевское шоссе, Селекционная, а также в садовых товариществах «Селекционер», «Зелёный яр», «Дубовая роща-1», «Дубовая роща-2», «Островок», «Ветерок», «Водник», «Восточный шафран», «Мечта-2» и «Яблочко».

Также жители улиц Заводская, Нижняя, Бабушкина, Анджиевского, Продольная, Целинная, Пограничная столкнутся с падением водяного напора.

Цистерны с питьевой водой доставят по адресам:

Ленина, 88 (с 9:00 до 12:00);Гризодубовой, 27 (с 12:00 до 19:00);Объездная, 3-3/1 (с 9:00 до 11:00);Фабричный, 5 (с 11:00 до 13:00);Металлистов, 5 (с 14:00 до 19:00).

Воду для технических нужд привезут по адресам:

Селекционная, 1 (с 9:00 до 14:00);перекрёсток Селекционной и Благодатной (с 14:00 до 19:00) перекрёсток Смоленской и Пестеля (с 9:00 до 13:00);проезд Радолицкого (с 14:00 до 19:00).

Если воды будет недостаточно, «Водоканал» просит отправить заявку по телефону диспетчерской службы 13-40.