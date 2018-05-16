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Что за паровоз появился в «Андреевской слободе» у Белокурихи?
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Что за паровоз появился в «Андреевской слободе» у Белокурихи? 

АиФ — Алтай 16 мая 2018
Видимо, речь идёт о локомобиле — машине, которая служила приводом для молотилок, веялок и мельниц и могла использоваться на рудниках и заводах. Выставленный в туристическом кластере «Белокуриха-2» экземпляр, по словам скульптора Владимира Войчишина, был найден в селе Мульта Республики Алтай.
Данный локомобиль был выпущен в середине XIX века и использовался для выработки пара при производстве валенок. «Сюда локомобиль привезли почти год назад. Вместе с ним в Мульте понабрали разных телег, саней, капканов и бочонков. Всё настоящее, оттуда — из прошлого», — рассказал автор проекта «Андреевская слобода».
Он отметил, что «огнедействующая машина» была не в лучшем состоянии — местами отскочили клёпки, наполовину оторвалась дверца, проржавела обшивка. На восстановление потребовалось время. Но от покраски отказались принципиально, чтобы раритет не стал новоделом: просто очистили щётками и покрыли лаком.
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