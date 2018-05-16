Это Turbo Jetts. Первые в мире электро-ролики на пятку

Это Turbo Jetts. Первые в мире электро-ролики на пяткуСамокаты, гироскутеры, электробайки — мы видели всё, катались и рассказывали вам о впечатлениях.

Но Razor Turbo Jetts что-то действительно новенькое.

Впервые я тестировал электро-ролики с мотором, которые надеваются прямо на кроссовки и позволяют передвигаться со скоростью до 16 км/ч.

Получил много чистого фана и кучу реально новых впечатлений, одно из которых «я слишком стар для такого»:)

Подожди! Зацени видео, что это за ролики такие

Хочешь купить себе? Забудь, если весишь больше 80 кг. В таком случае просто завидуй детям: Turbo Jetts — отличный подарок для подростков от 9-ти лет.

Но это не точно. Меня-то выдержали, с моими 86 кг, не развалились и исправно покатали.

Turbo Jetts не для того, чтобы «добраться до работы»

Понятное дело, Turbo Jetts не годятся, чтобы добираться до работы, минуя метро, автомобили и прочий скучный транспорт. Эти ролики для парков, отдыха и развлечения, желательно со всей семьёй. Каждый может попробовать прокатиться с ветерком, потому что Turbo Jetts можно нацепить на любую кроссовку.

На самом деле, электро-ролик в паре только один. В него встроен 80-ти ваттный мотор и съёмный аккумулятор. Второй ролик безо всякой электроники, просто 2 колёсика с креплением на ногу.

Если ты думаешь, что 16 километров в час — очень маленькая скорость, то уверяю, это не так. Учитывая, что это не самокат или велосипед, а небольшие «каблуки» на твоих пятках.

Лично я так и не решился разогнаться до максимальной скорости. Страшновато.

По факту, Turbo Jetts просто прокачанный вариант обыкновенных роликов: я постоянно вижу детей в кроссовках со встроенными колёсами в пятке, чтобы можно было сочетать ходьбу с покатушками.

Сам в детстве мечтал о таких.

Так вот, американская фирма Razor, знаменитая на весь мир своими самокатами, смогла воплотить мою детскую мечту. Пусть с небольшим (лет на 15) запозданием, но оно того стоило: я просто прицепил к ногам колёса с электромотором, оттолкнулся и поехал.

Думаешь, это развлечение только для детей? Ахаха. Сначала попробуй сам, если вес позволяет. Не пожалеешь.

Turbo Jetts будут жутко популярными этим летом. Совершенно точно

Ролики всегда были популярным средством передвижения. Не роликовые коньки, а именно ролики — у меня тоже давным-давно были такие, на 4-х колёсах. Кататься на них было сложно, но очень весело.

Turbo Jetts подарили мне кусочек детства, потому что веселье точно такое же, а вот твёрдо держать равновесие и не боятся упасть на электро-роликах гораздо легче.

Это совершенно новое средство передвижения, которое только-только появилось в Москве. Да, эти ролики не соединяются со смартфоном по Bluetooth, в них нет встроенных динамиков или фонариков.

Вместо всего этого, Turbo Jetts дают эмоции. Новые ощущения, которые запомнятся надолго. Я получил свою порцию позитива, и поэтому рекомендую вам эти электрические «каблуки».

Кратко о технических характеристиках:

максимальная скорость — 16 км/час время работы от аккумулятора — до 30 минут

электродвигатель — 80 ватт (редукторный привод)

колёса — полиуретановые, 50 мм.

максимальная нагрузка — 80 кг возраст райдера — от 9 лет рост райдера — от 100 до 200 см.

размер ноги — от 25 (детский) до 46 (взрослый)

Вот увидишь — этим летом такое средство передвижения будет частенько попадаться на глаза в парках и на улицах. Когда тебя обгонит человек с колёсами на кроссовках и горящими глазами, не спеши ворчать на современную молодёжь. Знай, что ему просто весело и кайфово.

А главное — ты тоже так можешь. Turbo Jetts от Razor стоят 12 990 руб в официальном магазине. Можешь вернуть себе ощущение беззаботного детства, или подарить его своему сыну.

Купить электро-ролики Turbo Jetts в официальном магазине Razor.

Скидка 10% по коду IPHONES.

А если ты дочитал до конца, и всё равно не впечатлился этим транспортным средством, то у Razor есть много крутых самокатов (в том числе для взрослых), которые можно найти здесь.

В любом случае передвигаться по городу летом будет не скучно, точно тебе говорю.