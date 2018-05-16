На дорогах Рязанской области установят светодиодное освещение

В 2018 году в Рязанской области оборудуют освещением 38 километров дорог. Об этом в эфире радиостанции «Маяк-Рязань» рассказал заместитель министра регионального минтранспорта Данила Рубцов.

Сразу несколько дорог области, в том числе у населенных пунктов, в эту дорожную ремонтную кампанию обеспечат новым светодиодным освещением.

«При подобных работах не будет допущено всем известных фатальных ошибок, которые сделала администрация Рязани при введении светодиодного уличного освещения в областном центре», — подчеркнул чиновник.