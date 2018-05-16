Ещё
На дорогах Рязанской области установят светодиодное освещение
Далее:
Читайте также:
Ещё

На дорогах Рязанской области установят светодиодное освещение 

АиФ Рязань 16 мая 2018
Фото: АиФ Рязань
В 2018 году в Рязанской области оборудуют освещением 38 километров дорог. Об этом в эфире радиостанции «Маяк-Рязань» рассказал заместитель министра регионального минтранспорта Данила Рубцов.
Сразу несколько дорог области, в том числе у населенных пунктов, в эту дорожную ремонтную кампанию обеспечат новым светодиодным освещением.
«При подобных работах не будет допущено всем известных фатальных ошибок, которые сделала администрация Рязани при введении светодиодного уличного освещения в областном центре», — подчеркнул чиновник.
АиФ Рязань: последние новости
На трассе в Шиловском районе произошло смертельное ДТП Два человека пострадали в ДТП в Кораблинском районе Авария с участием маршрутки в центре Рязани попала на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение