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В Краснодаре могут ликвидировать «бутылочное горлышко» на улице Уральской
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В Краснодаре могут ликвидировать «бутылочное горлышко» на улице Уральской 

Новая Кубань 16 мая 2018
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 мая — Новая Кубань. Очередную инспекцию по изучению проблем, связанных с ремонтом дорог и организацией дорожного движения в г. Краснодаре провели активисты ОНФ.
К ним поступили многочисленные обращения граждан, вязанные с заторовыми ситуациями на ул. Уральской.
Со слов горожан, на на спуске с моста дороги М-4 со стороны п. Знаменского на ул. Уральскую регулярно образуются многокилометровые пробки.
— Во время проведения одного из рейдов пробка была такой, что представители общественности из п. Знаменского не смогли приехать, чтобы принять участие в мероприятии, простояв несколько часов в заторе. — Отметил с негодованием координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае Александр Балицкий.
Эксперты ОНФ считают, что заторовые ситуации возникают здесь из-за того, что на ул. Уральской на этом участке остановка общественного транспорта оборудована без дорожного кармана. В результате из двух полос, предназначенных для движения, образуется одна. Также здесь оборудован разворот, причем практически напротив остановки. Данный факт тоже вынуждает въезжающий транспорт перестраиваться в один ряд. В итоге водители автомобилей попадают в так называемое «бутылочное горлышко».
По итогам рейда общественники провели круглый стол при участии ответственных чиновников, заявителей и неравнодушных жителей города.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов заверил присутствующих, что до конца мая будет организовано полноценное двухполосное движение по ул. Уральской. Но знак «только прямо» перед пересечением с ул. Сормовской оставят на прежнем месте, так как организация поворота налево может отразиться на аварийности на данном участке.
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