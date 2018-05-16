В Краснодаре могут ликвидировать «бутылочное горлышко» на улице Уральской

Краснодар. 16 мая — Новая Кубань. Очередную инспекцию по изучению проблем, связанных с ремонтом дорог и организацией дорожного движения в г. Краснодаре провели активисты ОНФ.

К ним поступили многочисленные обращения граждан, вязанные с заторовыми ситуациями на ул. Уральской.

Со слов горожан, на на спуске с моста дороги М-4 со стороны п. Знаменского на ул. Уральскую регулярно образуются многокилометровые пробки.

— Во время проведения одного из рейдов пробка была такой, что представители общественности из п. Знаменского не смогли приехать, чтобы принять участие в мероприятии, простояв несколько часов в заторе. — Отметил с негодованием координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Краснодарском крае Александр Балицкий

Эксперты ОНФ считают, что заторовые ситуации возникают здесь из-за того, что на ул. Уральской на этом участке остановка общественного транспорта оборудована без дорожного кармана. В результате из двух полос, предназначенных для движения, образуется одна. Также здесь оборудован разворот, причем практически напротив остановки. Данный факт тоже вынуждает въезжающий транспорт перестраиваться в один ряд. В итоге водители автомобилей попадают в так называемое «бутылочное горлышко».

По итогам рейда общественники провели круглый стол при участии ответственных чиновников, заявителей и неравнодушных жителей города.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов заверил присутствующих, что до конца мая будет организовано полноценное двухполосное движение по ул. Уральской. Но знак «только прямо» перед пересечением с ул. Сормовской оставят на прежнем месте, так как организация поворота налево может отразиться на аварийности на данном участке.