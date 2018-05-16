В Госдуме призвали с осторожностью подходить к предложению МВД об отмене знака «Шипы» 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов («Справедливая Россия») заявил, что нужно с осторожностью подходить к предложению МВД об отмене обязанности водителей устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобили с шипованной резиной. Об этом он заявил Агентству городских новостей «Москва».
«Нужно с осторожностью относиться к этим предложениям МВД. Знак «Шипы» в зимнее время показывает свою эффективность, благодаря ему снизилось число автопроисшествий», — сказал М. Емельянов.
По его словам, нужно очень внимательно изучить данное предложение и опираться на мнение квалифицированных экспертов. «Просто так такое решение принимать нельзя», — подытожил он.
Ранее СМИ сообщали, что в МВД РФ предложили снять с водителей обязанность устанавливать опознавательный знак «Шипы» на автомобили с шипованной резиной. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов. Согласно пояснительной записке к документу, «этот знак давно потерял свою актуальность».