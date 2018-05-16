Для перевозки инвалидов-опорников приобретен автомобиль Lada Largus

Ежегодно услугами «Социального такси» в Петрозаводске пользуются около 600 человек.

В центре социального обслуживания населения «Истоки» с 2005 года организована работа службы «Социальное такси». У людей с инвалидностью, в первую очередь инвалидов-опорников, имеющих ограничения в пользовании городским транспортом, есть возможность свободно посещать учреждения здравоохранения, социальной сферы и общественные объединения. Ежегодно услугами службы пользуются порядка 600 петрозаводчан, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.