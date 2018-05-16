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Для перевозки инвалидов-опорников приобретен автомобиль Lada Largus
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Для перевозки инвалидов-опорников приобретен автомобиль Lada Largus 

Карельские вести 16 мая 2018
Фото: Карельские вести
Ежегодно услугами «Социального такси» в Петрозаводске пользуются около 600 человек.
В центре социального обслуживания населения «Истоки» с 2005 года организована работа службы «Социальное такси». У людей с инвалидностью, в первую очередь инвалидов-опорников, имеющих ограничения в пользовании городским транспортом, есть возможность свободно посещать учреждения здравоохранения, социальной сферы и общественные объединения. Ежегодно услугами службы пользуются порядка 600 петрозаводчан, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Для улучшения качества предоставления услуг в первом квартале 2018 года учреждение приобрело специализированный автомобиль Lada Largus. Машину используют для перевозки получателей социальных услуг, в том числе передвигающихся с помощью кресла-коляски. Отмечается, что с мая осуществляется прием заявок на предоставление транспортных услуг. Услугами такси можно воспользоваться по предварительной записи, заявки принимаются по телефону: 782-781.
По материалам: ptzgovorit.ru
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