Во всех районах Пензы 16 мая косят траву вдоль дорог

В Пензе 16 мая для создания наилучшего эстетического вида города, во всех районах организовали мероприятия по благоустройству и санитарной очистке улиц и дорог.

По информации пресс-службы мэрии, в Первомайском районе сегодня косили траву вдоль дорог по улицам: Терновского, 160, 164, Краснова, 30, 34, 36, Калинина, 95, 97 б, Военный городок, 156, 188, Ленинградская, 8 а, 9 а, Мира, 4, 6, 8 и д.

Специалисты МУП «Пензадормост» проводили работы по санитарной очистке по улице Куйбышева. Подметали дорожное полотно прилотковой части на территории района. Продолжаются работы по покраске перильных ограждений по улице Терновского.

«Всего в работах по благоустройству Первомайского района было задействовано около 700 человек и 9 единиц техники». — уточнили в мэрии.

В Железнодорожном районе рабочие МУП «Пензадормост» перед покраской мыли бетонный забор на ул. Транспортной, очищали проезжую часть дорог по улицам Толстого, Дзержинского, Жемчужной, Герцена, Чапаева, красили пешеходные ограждения на ул. Урицкого. А также занимались грейдированием дорог по улицам Добролюбова, Пилотной, Уральской, Сплавной. Рабочие МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» косили траву вдоль проезжей части дорог по улицам Измайлова и Антонова.

Работы продолжаются.