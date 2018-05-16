Ещё
Во всех районах Пензы 16 мая косят траву вдоль дорог
Далее:
Читайте также:
Ещё

Во всех районах Пензы 16 мая косят траву вдоль дорог 

PNZdrive 16 мая 2018
Фото: PNZdrive
В Пензе 16 мая для создания наилучшего эстетического вида города, во всех районах организовали мероприятия по благоустройству и санитарной очистке улиц и дорог.
По информации пресс-службы мэрии, в Первомайском районе сегодня косили траву вдоль дорог по улицам: Терновского, 160, 164, Краснова, 30, 34, 36, Калинина, 95, 97 б, Военный городок, 156, 188, Ленинградская, 8 а, 9 а, Мира, 4, 6, 8 и д.
Специалисты МУП «Пензадормост» проводили работы по санитарной очистке по улице Куйбышева. Подметали дорожное полотно прилотковой части на территории района. Продолжаются работы по покраске перильных ограждений по улице Терновского.
«Всего в работах по благоустройству Первомайского района было задействовано около 700 человек и 9 единиц техники». — уточнили в мэрии.
В Железнодорожном районе рабочие МУП «Пензадормост» перед покраской мыли бетонный забор на ул. Транспортной, очищали проезжую часть дорог по улицам Толстого, Дзержинского, Жемчужной, Герцена, Чапаева, красили пешеходные ограждения на ул. Урицкого. А также занимались грейдированием дорог по улицам Добролюбова, Пилотной, Уральской, Сплавной. Рабочие МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» косили траву вдоль проезжей части дорог по улицам Измайлова и Антонова.
Работы продолжаются.
PNZdrive: последние новости
В Терновку - только на вертолете! Пензенцы делятся фото многокилометровых пробок В Пензе «шутники» закрашивают дорожные знаки ограничения скорости «АвтоВАЗ» снимает с производства Lada Priora, Kalina и Granta
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги86
Трасса М-4 Дон дорожает
Пьяного гаишника остановила только встречка1
Какие привычки водителя убивают автомобиль4
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма121
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:41
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП
ДТП
00:34
Крымский мост: водители нарушают ПДД ради фото
Автоновости
02:50
Крымский мост установил новый рекорд
Автоновости
03:58
В Сети обсудили цены нового аэропорта Крыма
Автоновости
00:52
«Ладе Приора» пришел конец
Автоновости Тест-драйвы
00:50
«Ночные волки» опозорились на Крымском мосту
Автоновости
21:03
«Ремень не видел»: нарушил ли Путин ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение