Аккредитованных таксистов во время ЧМ пустят на Площадь 1905 года

В столице Урала на 2 недели продлен срок приема документов на добровольную аккредитацию от таксомоторных компаний. Извозчики, прошедшие данную процедуру, смогут получить дополнительные «бонусы» во время Чемпионата мира по футболу. Например, парковаться на стоянке в закрытом периметре улиц и размещать информацию о своей компании на информационных стендах, пересадочных узлах, в гиде болельщика и на различных официальных сайтах (подробнее о требованиях — в материале «Охота на серые „шашечки“).

Как пояснил »Уралинформбюро" заместитель регионального министра транспорта Владимир Герасименко Госавтоинспекция согласовала новое место парковки такси вместительностью 250 машин — на Площади 1905 года. Прежняя парковка на улице Попова была рассчитана только на 90 автомобилей.

"Поскольку было увеличено количество мест, Министерством транспорта было принято решение продлить срок приема заявок, соответственно, изменилась и дата окончания процедуры — 10 июня вместо 15 мая. Так сделали многие регионы, в том числе Москва", — добавил он.

По словам Владимира Герасименко, на добровольную аккредитацию пока заявились 2 индивидуальных предпринимателя и одно юридическое лицо. Документ получили 54 автомобиля. «Рассчитываем, что заявки подадут еще 2-3 крупные компании, в парке которых есть новые автомобили», — резюмировал он.

Всего, по данным Министерства транспорта Свердловской области, в реестре разрешений, выданных извозчикам на осуществление таксомоторной деятельности, числятся 23 000 автомобилей. «Все они могут возить пассажиров во время Чемпионата мира по футболу до точек, определенных силовиками. Это обе стороны улицы Попова (от Шейнкмана до Московской), у дома №44 по Улице Крауля, у магазина „Пятерочка“ на Токарей, 46а, участок по Татищева от Красноуральской до Токарей», — добавил Владимир Герасименко.

Парковку на площади 1905 года в столице Урала закроют во время мундиаля

Стоит напомнить, что во время игр мундиаля екатеринбуржцы не смогут припарковать свои автомобили на стоянке у Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО), на площади 1905 года и у ТЦ «Алатырь». Также будет ограничено количество машино-мест на стоянке в ТРЦ «Гринвич».

Кроме того, автомобилистам запретят оставлять машины на участке улицы 8 Марта — от улицы Малышева до проспекта Ленина.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 15 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня — Франции и Перу, 24 июня — Японии и Сенегала, 27 июня — Мексики и Швеции.