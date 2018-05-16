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В Казани идет ремонт Оренбургского тракта
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В Казани идет ремонт Оренбургского тракта 

Казанский Портал 16 мая 2018
Ремонт на Оренбургском тракте. Фото: mindortrans.tatarstan.ru  В Казани полным ходом идет ремонт Оренбургского тракта на участке от Танкового кольца до улицы Даурская.
Сейчас укладывают асфальт. Планируется ремонт тротуаров, обновление дорожных знаков и разметки, демонтаж люков и ливневок.
Каждый час по Оренбургскому тракту проезжает до 3 000 автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.
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