В Казани идет ремонт Оренбургского тракта 

Ремонт на Оренбургском тракте. Фото: mindortrans.tatarstan.ru В Казани полным ходом идет ремонт Оренбургского тракта на участке от Танкового кольца до улицы Даурская.
Сейчас укладывают асфальт. Планируется ремонт тротуаров, обновление дорожных знаков и разметки, демонтаж люков и ливневок.
Каждый час по Оренбургскому тракту проезжает до 3 000 автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса РТ.
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