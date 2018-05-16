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Владимир Васильев остался недоволен работой начальника правоохранительных органов
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Владимир Васильев остался недоволен работой начальника правоохранительных органов 

Mirmol.ru 16 мая 2018
Фото: Mirmol.ru
Владимир Васильев остался недоволен работой начальника правоохранительных органовВрио главы Дагестана Владимир Васильев предъявил претензию начальнику УИГИБДД МВД по РД Евгению Нечаеву
Васильев заявил, что если Нечаев не способен контролировать ситуацию в республике, то он готов отправить его в Москву на обучение.
«Вы довели ситуацию до безысходности и неспособности решить задачу», — обратился Васильев к Нечаеву.
На сегодня, по статистике ГИБДД, на 100 пострадавших — 18 случаев смерти, что является весьма серьезной цифрой.
«Если вы попросите, то мы это сделаем сразу, если ваши дела не изменятся, то мы сюда пригласим специалистов из ГИБДД страны. Я вас предупредил. Времени у вас немного», — завершил врио главы.
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