Владимир Васильев остался недоволен работой начальника правоохранительных органов

Владимир Васильев остался недоволен работой начальника правоохранительных органовВрио главы Дагестана Владимир Васильев предъявил претензию начальнику УИГИБДД МВД по РД Евгению Нечаеву

Васильев заявил, что если Нечаев не способен контролировать ситуацию в республике, то он готов отправить его в Москву на обучение.

«Вы довели ситуацию до безысходности и неспособности решить задачу», — обратился Васильев к Нечаеву.

На сегодня, по статистике ГИБДД , на 100 пострадавших — 18 случаев смерти, что является весьма серьезной цифрой.

«Если вы попросите, то мы это сделаем сразу, если ваши дела не изменятся, то мы сюда пригласим специалистов из ГИБДД страны. Я вас предупредил. Времени у вас немного», — завершил врио главы.