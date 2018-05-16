В Подмосковье пробудились ядовитые гадюки

— Тихо, тихо. Кого я вижу! Ребятки, я думаю, нам с вами очень повезло.

Повезло, потому что он первым заметил змею. В Подмосковье сейчас нужно быть начеку. Гадюки вышли из спячки и начали захватывать дачные участки, передает "ТВ Центр"

Есть первые пострадавшие. В Талдомском районе гадюка укусила 57-летнюю дачницу во время прополки огорода. В местной больнице ей вкололи противоядие, но через несколько дней женщине стало хуже. Только в Институте Склифосовского смогли справиться с последствиями укуса. Накануне пострадавшую выписали из больницы. Врачи предупреждают, яд гадюки может быть смертельным, если вовремя не обратиться за медицинской помощью.

"Есть ошибочное мнение, что надо прижигать, надо высасывать или надо наложить жгут, это ошибочное мнение, так делать не надо. Надо иммобилизовать руку и в ближайшую больницу ехать. И там врачи окажут помощь", — сказал заведующий отделением лечения острых отравлений НИИ Склифосовского Михаил Поцхверия.

Иммобилизовать — значит обездвижить конечность. После укуса вообще лучше меньше двигаться, чтобы снизить циркуляцию крови. Чаще всего гадюки кусают за ноги. И даже через одежду. Длины клыков хватает, чтобы пронзить неплотные штаны. Так что лучшая защита от змей — высокие резиновые сапоги.

"Идете за грибами, не надо сразу лесть в моховую кочку, под кусты, постучите палкой. Она уползет. У них нет привычки кидаться на человека", — сообщил сотрудник Московского зоопарка Денис Паршин

В середине мая у гадюк начался брачный период. Они стали активно искать пищу. Ученые хорошо знают, где именно в Подмосковье обитают ядовитые змеи.

"На западе от Москвы есть территория, она свободна от гадюк. Север, Волоколамск — очень много гадюк. На Восток — много гадюк. Гадюки приживаются там, где есть кормовая база. Но она есть везде. Второй фактор — это условия для зимовки. На шатурских болотах в кочках они моховых зимуют", — рассказал Паршин.

Такие вот соседи! И лучше знать их в лицо. Если у змеи на задней части головы два желтоватых пятна, то это уж. Если голова и тело однотонные, черные или коричневые, то это гадюка и лучше к ней не приближаться.