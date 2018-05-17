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Самого сильного человека России чуть не задавили и отправили в кишлак
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Самого сильного человека России чуть не задавили и отправили в кишлак 

Lenta.ru 17 мая 2018
Фото: страница Эльбруса Нигматуллина во «ВКонтакте»
Самого сильного человека России, рекордсмена Книги рекордов Гиннесса Эльбруса Нигматуллина едва не задавили машиной на рынке в Челябинске. Об этом силач рассказал на своей странице во «ВКонтакте».
По словам мужчины, он находился на рынке с семьей, когда сзади послышались громкие автомобильные сигналы. «Я обернулся и увидел, как подъезжает автомобиль с проезжей части на пешеходную и упирается мне в бедро и из окна женщина-водитель кричит мне „убирайся с пути, забирай своего ребенка“ и еще несколько непереводимых ругательств в мой адрес», — написал Нигматуллин.
Он признался, что не сразу понял, что помешал женщине припарковаться. Нигматуллин опубликовал видео, на котором уже после инцидента женщина садится в машину и кричит ему: «В кишлак иди и разборки эти делай».
Руслан Нигматуллин — известный пауэрлифтер и армрестлер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, многократный обладатель титула «Самый сильный человек России» и вице-чемпион соревнований по силовой атлетике «Самый сильный человек планеты» 2005 года.
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