Раскрыты подробности обучения водителей авто с мигалками 

Согласно документу, курс подготовки состоит из двух частей — теоретической и практической. Первая включает изучение нормативно-правовых документов, технических характеристик спецавтомобилей, использование средств связи и подачи сигналов. Помимо этого, водителям предстоит выслушать курс лекций по этике и психологии, а также изучить нормы морали и нравственности. Корме того, кандидатов в профессиональные водители обучат приемам борьбы со стрессом и поведению при езде на спецавтомобиле в потоке.
В рамках практических занятий их научат скоростному рулению двумя руками с перехватом на боковом секторе обода, скоростному рулению одной рукой, маятнику правой и левой рукой с поворотом руля. В числе других упражнений — «змейка» одной рукой, маневрирование задним ходом, разворот по «восьмерке», а также экстренные разгон и торможение.
В настоящее время использовать автомобиль со спецсигналом имеют право члены правительства, в распоряжении которых 35 «мигалок», администрации президента (22 шт.), депутаты Госдумы (12 шт.) и Совета Федерации (5 шт.). Еще одна «мигалка» числится за Российской академии наук.
Как сообщал «Авторамблер», право устанавливать спецсигналы на свои автомобили могут получить таможенники. В конце прошлого года ФТС обратилась с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину.
Фото: РИА «Новости» / Григорий Сысоев