Раскрыты подробности обучения водителей авто с мигалками

Согласно документу, курс подготовки состоит из двух частей — теоретической и практической. Первая включает изучение нормативно-правовых документов, технических характеристик спецавтомобилей, использование средств связи и подачи сигналов. Помимо этого, водителям предстоит выслушать курс лекций по этике и психологии, а также изучить нормы морали и нравственности. Корме того, кандидатов в профессиональные водители обучат приемам борьбы со стрессом и поведению при езде на спецавтомобиле в потоке.

В рамках практических занятий их научат скоростному рулению двумя руками с перехватом на боковом секторе обода, скоростному рулению одной рукой, маятнику правой и левой рукой с поворотом руля. В числе других упражнений — «змейка» одной рукой, маневрирование задним ходом, разворот по «восьмерке», а также экстренные разгон и торможение.