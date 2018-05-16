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Важно! В Саратове закроют ж/д переезд
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Важно! В Саратове закроют ж/д переезд 

Новости Саратова 16 мая 2018
Фото: Новости Саратова
На одну ночь будет перекрыто движение через железнодорожные пути в Заводском районе.
Ограничение движения вызвано ремонтными работами и продлится с 23:00 пятницы 18 мая до 04:00 субботы 19 мая.
Как сообщил нашему изданию источник из Приволжской Железной Дороги, для автотранспорта будет перекрыт железнодорожный переезд на 5 километре перегона Саратов— 3 –Примыкание, расположенный на Новоастраханском шоссе в Заводском районе. Стоить отметить, что объехать данный участок можно только на 5-ом Динамовском проезде.
Все ремонтные работы будут осуществлены в ночь с 18 на 19 мая, чтобы избежать пробок и связанных с этим затруднений жителям Саратова. Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к временному ограничению и заранее искать пути объезда.
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