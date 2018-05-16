В Rosa Run-2018 приняли участие 2 000 атлетов

С 3 по 6 мая на территории горного курорта «Роза Хутор» прошел ежегодный фестиваль бега Rosa Run. Фестиваль предлагал участникам беговые соревнования, встречи с профессиональными атлетами и специалистами по здоровому образу жизни, ярмарка спортивных товаров и новые впечатления. Например, все гости курорта и участники забегов могли пройти тест-драйв нового автомобиля — Mitsubishi Eclipse Cross

Агенты 007 и 777 завершили свою миссию на забегах ROSA 7 и ROSA 777. Поздравляем! ⠀ Все результаты на www.russiarunning.com ⠀ В следующем году в 4-й день фестиваля тебя ждет уже другой формат забега. Узнай, какой! Заходи на www.rosarun.ru и регистрируйся на ROSA RUN 2019 по самой низкой цене прямо сейчас! #rosarun #rosa777 #rosa7 #rosakhutor #розахутор #главныегорыроссии #run #running #sochi #сочи #mitsubishi #eclipsecross

Публикация от ROSA RUN (@rosa.run) 6 Май 2018 в 7:45 PDT ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, выступил генеральным партнером фестиваля бега Rosa Run-2018, где марка предоставила свой новый компактный кроссовер.

Всего в разных забегах приняли участие 2 000 атлетов. Были установлены новые рекорды: в рамках Rosa Peak был зафиксирован самый массовый вертикальный километр, Rosa Quest и Rosa Carnival стали самыми массовыми беговым квестом (53 команды по 12 человек) и карнавалом (800 человек) соответственно. В этом году фестиваль продолжил свой рост популярности среди гостей, поэтому организаторы уже открыли регистрацию на 2019 год.

Каждый год мы замеряем протяженность трассы забегов ROSA RUN курвиметром. В наш #Mitsubishi пик-ап вмещается все необходимое для этого, включая команду 🙂 Готовимся к вашему приезду и ждем вас на фестивале бега ROSA RUN 3-6 мая! #rosarun #mitsubishirussia #driveyourambition #rosakhutor #розахутор #главныегорыроссии