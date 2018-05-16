За нарушения требований к безопасному содержанию лифтов предлагают установить ответственность

Автором документа выступило Правительство РФ . Им устанавливается административная ответственность за нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, движущихся пешеходных дорожек и эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах).

Член Комитета Ольга Баталина пояснила, что после исключения в 2013 году лифтов, эскалаторов и других подобных объектов из категории «опасных производственных», Ростехнадзор потерял возможность их контролировать и проверять, как на них обеспечиваются правила безопасности.

«Мне трудно сказать, с чем это было связано, но статистика говорит о том, что в разы возросло количество происшествий при эксплуатации лифтов и различных движущихся дорожек, эскалаторов», — сказала она и отметила, что после наделения Ростехнадзора в 2014 году полномочиями по техническому расследованию аварий на таких опасных объектах, количество аварий, приведших к гибели людей, вновь начало сокращаться.

Отсюда, считает парламентарий, возникает закономерный вопрос: какого рода ответственность возлагается на эксплуатирующие организации?

По ее словам, административная ответственность устанавливается для организаций, осуществляющих эксплуатацию опасных объектов, а также для должностных лиц и специалистов таких организаций.

«Этот законопроект принимать необходимо», — резюмировала Ольга Баталина.