Городской транспорт Оренбурга хотят полностью перевести на газ

Эту тему сегодня обсудил глава Оренбурга Евгений Арапов с руководством ООО «РН Газотопливная компания». Глава отметил давно осознанную необходимость перевода муниципального автотранспорта на газомоторное топливо. Такие намерения по его словам мотивированы заботой об экологии.

Евгений Арапов отметил, что в городе с 2013 года уже идет переоборудование и эта работа будет продолжена.

«Также мы планируем перевести на этот вид топлива автомобили городских предприятий по благоустройству», — добавил глава Оренбурга.

По подсчетам Администрации областного центра, при переходе на газ, ресурс двигателя увеличивается примерно в два раза по сравнению с бензиновым. Не говоря уже о том, что газ при заправке обходится дешевле.

Переоборудование легкового автомобиля оценено в 50-60 тыс. рублей, грузового транспорта и автобусов — 100-120 тысяч. Однако специалисты гарантируют, что такой переход окупится примерно за четыре месяца.