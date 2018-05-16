Каршеринг становится более популярной услугой у москвичей

Каршеринг появился в Москве два года назад и не был встречен москвичами с распростертыми объятиями. Однако идея поминутной аренды автомобиля оказалась в итоге привлекательной.

Владеть автомобилем в мегаполисе становится дорого и неудобно: растут цены на топливо и сами автомобили, зоны платных парковок ожидаемо расширяются, а дорожные пробки, кажется, победить не удастся никогда.

Идея кратковременной аренды автомобиля понравится, например, тем, кому не нужно весь день проводить за рулем, а покупать собственную машину ради нескольких коротких поездок в неделю смысла нет.

Бурный рост

Каршеринг сейчас переживает активное развитие: к середине весны 2018 года автопарк каршеринговых фирм достиг 7,7 тысячи автомобилей, увеличившись за полгода вдвое. И, как рассчитывают городские власти, к концу 2018 года вырастет примерно до 15 тысяч единиц. В начале мая услуги каршеринга в Москве предоставляли 15 операторов, а число зарегистрированных клиентов приближалось к двум миллионам человек, сообщил руководитель Департамента транспорта Максим Ликсутов

Болельщики за рулем

Одно из последних новшеств: в мобильных приложениях операторов каршеринга к чемпионату мира по футболу, который стартует в середине июня, появится возможность регистрации иностранцев.

— У нас уже есть пакет для иностранцев, — рассказывает сооснователь каршеринговой компании Екатерина Мокрова. — Сейчас мы думаем, какие дополнительные документы запрашивать у иностранцев. Может быть, визу, может быть, паспорт болельщика. Но, в принципе, они смогут регистрироваться так же, как и все остальные — через приложение, а для этого необходимы права и паспорт.

Представитель другой каршеринговой компании Алена Балакирева отмечает, что у их фирмы уже есть англоязычная версия приложения и сейчас идет активный набор англоговорящих операторов в колл-центр.

— Никаких дополнительных документов с гостей чемпионата запрашивать не предполагается, — поясняет она. — Так как люди предоставляют копию паспорта, все штрафы, если что, найдут их и после того, как они покинут Москву.

Представитель компании также отметила, что, если у зарубежных гостей возникнет желание посмотреть достопримечательности за пределами Москвы, каршеринг поможет им значительно сэкономить на поездке.

Главное — цена

Иностранные гости — это всего лишь возможность подзаработать, но главными клиентами остаются москвичи. Основным параметром, который влияет на их выбор, является цена. Минимальная стоимость «владения» авто начинается с 3 рублей в минуту и в среднем составляет 7–11 рублей.

Разница в цене объясняется классом авто и уровнем ответственности водителя.

— А еще я стараюсь выбирать каршеринги, которые сами производят заправку, — рассказывает москвич Александр Тимофеев , — потому что партнерские АЗС, на которых можно использовать топливную карту, предоставляемую компанией, не всегда попадаются по пути следования.

Стоянка для таких автомобилей — бесплатная. И если ты перевел машину в режим ожидания, оставив ее «за собой», платить за городскую парковку не надо.

— Зачастую каршеринг обходится дешевле поездки на собственном автомобиле, — отмечает Александр. — А уж если едешь в аэропорт или прилетаешь, цена с услугами такси несопоставима.

— Я выхожу из дома и чаще всего нахожу припаркованный автомобиль в радиусе примерно 800 метров. И это при том, что живу на окраине Западного округа, — рассказывает Арсен Караманов. — А в центре их пруд пруди.

Однако он отмечает, что машины частенько бывают «убитыми», так как пользователи относятся к ним небрежно. Или потому, что каршеринг выбирают те, кто водителем много лет является только на бумаге и не имеет практики вождения.

У каждого оператора есть свои условия предоставления услуг, особенно важны моменты, связанные со страховкой. И не надо забывать: использование арендованного автомобиля не освобождает от ответственности — штрафы за нарушения ПДД, расходы на оплату штрафстоянки и эвакуации всегда несет арендатор.

СПРАВКА

Каршеринг — система кратковременной аренды автомобиля. Клиент оплачивает лишь фактическое время использования автомобиля. Обо всем остальном позаботится оператор.