Казань закупит трамваи Уралвагонзавода

Госкорпорации Ростех. Казанское предприятие «Метроэлектротранс» заключило контракт с ООО «Фобос-ТС» на поставку 20 трамваев модели 71-407. Их производство ведется на мощностях компании «Уралтрансмаш» , входящей в интегрированную структуру Уралвагонзавода

Сумма контракта составила 340 млн рублей. Согласно условиям договора вагоны должны быть поставлены до конца августа текущего года. Стоимость одного вагона составляет 17 млн рублей с учетом скидки 8 млн рублей по программе субсидирования правительством России производителей электротранспорта. Напомним, в прошлом году «Уралтрансмаш» уже поставил в Казань семь трамваев данной модели.

«Трамваи АО «Уралтрансмаш» соответствуют высоким требованиям эксплуатирующей организации к подвижному составу. Выполнение контракта будет обеспечено в срок», — отметил и.о. заместителя генерального директора по гражданской технике «Уралтрансмаша» Ильдар Газизов.

Высокоэкономичные трамвайные вагоны модели 71-407 вмещают до 190 пассажиров и оборудованы 27 сидячими местами. Доля низкого пола у данной модели достигает 40% от общей площади салона.

В соответствии с программой «Доступная среда» трамвай отвечает всем необходимым требованиям для перевозки малоподвижных групп граждан. Наличие откидной аппарели у входной двери в низкопольной части салона, специально отведенная площадка с ремнем безопасности, а также звуковая и визуальная информационные системы позволяют беспрепятственно и безопасно перемещаться людям с ограниченными возможностями.

Помимо Казани вагоны этой модели были поставлены и в другие российские города, в частности в Тулу, Краснодар, Нижний Новгород, Нижний Тагил.